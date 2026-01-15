El PSOE de Elche exige acciones de mantenimiento en el aparcamiento asentado en la parcela del futuro Palacio de Congresos

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado el abandono en el mantenimiento del aparcamiento público habilitado en las parcelas en la que se ha proyectado la construcción del nuevo Palacio de Congresos.

Mariano Valera, portavoz adjunto de la formación política, ha reclamado este jueves al equipo de gobierno (PP y Vox) que acometa reparaciones “de inmediato” e impulse “un plan de mantenimiento mientras no comiencen las obras” de la dotación congresual. También ha pedido “un calendario real de ese proyecto ante el deterioro del parquin y la falta de concreción del Palacio de Congresos prometido por Pablo Ruz para esta legislatura”.

El portavoz adjunto de los socialistas ilicitanos ha recordado que ese aparcamiento, ubicado junto a la estación de autobuses de la ciudad, fue acondicionado e inaugurado en la anterior legislatura, con el objetivo de que la ciudadanía “pudiera estacionar sin coste sus vehículos mientras avanzaban los planes del futuro Palacio de Congresos”. Sin embargo, Mariano Valera ha lamentado que, en este caso, el actual equipo de gobierno “ni mantiene el aparcamiento ni materializa el Palacio de Congresos”.

“Acondicionamos el área como aparcamiento provisional, con iluminación y señalización; pero hoy lo que vemos es abandono: no se cuida, no se mantiene y está hecho una pena”, ha denunciado Valera.