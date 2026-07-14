PSOE de Elche denuncia numerosos problemas de climatización en centros sociales del municipio

El portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Mariano Valera, ha señalado que, durante las últimas semanas, los socialistas han recibido numerosas quejas alertando de los problemas de climatización que afectan, principalmente, al centro social de El Altet, los despachos municipales de La Marina, la sala multiusos de Perleta, la zona de espera del consultorio médico de Las Bayas e incluso a algunos centros sociales de la ciudad de Elche.

Valera ha recordado que ya se trasladó dicho malestar general al pleno municipal, solicitando la necesidad de un plan de climatización en las instalaciones educativas y recordando que "gobernar consiste en solucionar los problemas cotidianos de la ciudadanía". Ante esta situación, el edil ha señalado que tanto el Partido Popular como Vox "mostraron soberbia, indicando que todo se encontraba bajo control y que dichas denuncias se trataban de exageraciones".

En el caso del centro social de El Altet, los propios usuarios han tenido que tomar soluciones por cuenta propia, denunciando, a través de un cartel, que durante el invierno tienen que llevar estufas para calentarse y que, con la llegada del verano, recurren a abanicos y ventiladores a pilas porque el aparato de aire acondicionado permanece averiado.

Cartel que denuncia la falta de climatización y otras problemáticas en el centro social de El Altet. | PSOE de Elche

Asimismo, Mariano Valera ha insistido en que "vecinos y vecinas están cansados de escuchar propaganda y promesas vacías, mientras continúan pasando frío en invierno y calor en verano". Por ello, el Partido Socialista también reclama al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que mientras se ejecuten las reparaciones pertinentes, el Ayuntamiento habilite alternativas que permitan mantener la actividad en estos espacios sin seguir poniendo en riesgo la salud y el bienestar de quienes los utilizan.