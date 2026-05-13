El PSOE de Elche denuncia el colapso de la dependencia en la ciudad y exige una solución

El PSOE de Elche ha denunciado demoras de más de un año en la resolución de los expedientes de la Ley de Dependencia, que es un periodo que está muy por encima de los seis meses que cómo máximo fija la ley para ello.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano, Mariano Valera, ha reclamado este miércoles “un plan de choque urgente” para atajar esa situación y ha exigido exige "menos excusas y más soluciones".

“Estamos hablando de familias que han registrado solicitudes, que han presentado documentación, que han reclamado, que han acudido al Síndic de Greuges y que siguen sin saber en qué punto están los trámites", ha señalado Valera que también ha advertido de que "esto ya no puede tratarse como un retraso puntual ni como un problema administrativo menor, sino como un patrón de mala gestión política que está afectando directamente a personas mayores, personas con discapacidad y familias cuidadoras".

El concejal socialista ha incidido en que “detrás de cada expediente” hay “una persona que necesita ayuda para ducharse, para comer, para moverse, para vivir con dignidad”. Además, ha considerado que “cuando una Administración tarda más de un año en contestar, no está retrasando un papel; está abandonando a una persona".

Desde el PSOE de Elche se ha exigido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche (PP y Vox) que publique los datos reales sobre la Ley de Dependencia en el municipio ilicitano, desglosando expedientes pendientes según su antigüedad: "Si todo funciona tan bien como dice el gobierno, que publiquen los datos", ha afirmado Mariano Valera.