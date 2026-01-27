El PSOE de Elche critica la devolución de un millón de euros de la subvención para el SAD y el PP dice que es para no pagar intereses

El PSOE de Elche ha cargado este martes contra la gestión del equipo del gobierno local (PP y Vox) en el departamento de servicios sociales.

Los socialistas han denunciado que el Ayuntamiento va a devolver a la Generalitat Valenciana más de un millón cien mil euros que tenia asignados en dos subvenciones para sendos programas tutelados por la concejalía de Acción Social.

Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el consistorio ilicitano, ha explicado que se va a tener que devolver un millón de euros que estaban destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y 109.000 euros por no contratar a personal para los departamentos municipales de Igualdad, Asesoría Jurídica o para el servicio de atención a domicilio.

Para el grupo municipal del PSOE la devolución de ese más de un millón de euros de subvenciones públicas aprobadas para el área de Servicios Sociales es consecuencia de una gestión del PP y de Vox “negligente, irresponsable y con consecuencias humanas”.

Contestación de la concejala Celia Lastra

La respuesta desde el equipo de gobierno a la denuncia del PSOE no se ha hecho de rogar y la concejala responsable del área de Servicios Sociales, Celia Lastra (PP), ha defendido que la devolución del millón de euros de la subvención dirigida al servicio de ayuda a domicilio ha sido “para evitar tener que reintegrar el dinero pagando intereses” y como consecuencia del desarrollo del proceso de licitación pública para la contratación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que se dio por finalizado en el mes de mayo de 2024.

Doscientas peticiones al mes

Además, el PSOE ha lamentado que los ilicitanos que solicitan asistencia social están tardando “más de un año en obtener respuesta” y ha añadido que el Ayuntamiento recibe una media de “200” peticiones de esas características.