Un proyecto de Acció Ecologista-Agró constata la recuperación en Elche de la población de tortuga de agua autóctona de la Península

De la mano de la asociación Acció Ecologista-Agró y su proyecto Emys en la comarca del Baix Vinalopó, este martes se ha conocido que la población de tortuga de agua autóctona de la Península ibérica (Mauremys leprosa) ha consolidado su recuperación en el entorno del río Vinalopó a su paso por Elche.

Durante el pasado año, el segundo consecutivo de estudio, se han identificado hasta 39 ejemplares de esa especie, de las que 25 eran nuevo, no registrado en la campaña del año anterior.

De esos nuevos ejemplares detectados, 19 son macho y nueve hembras.

Además, en el marco de la campaña promovida por la asociación ecologista también se identificaron y encontraron nueve tortugas exóticas. Totes fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz.

La iniciativa de Acció Ecologista-Agró es una iniciativa ciudadana que cuenta con el apoyo de la la Generalitat Valenciana y Caixa Popular.

El colectivo ecologista ha destacado que con más de 80 kilómetros de longitud, el río Vinalopó nace en Bocairent y discurre de norte a sur por la provincia de Alicante hasta desembocar a la altura de las Salinas de Santa Pola.

El proyecto Emys se puso en marcha en el río en el año 2024 por la gran diversidad de fauna que alberga y por la detección previa de tortugas autóctonas a su paso por el término municipal de Elche.