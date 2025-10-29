Los precios para abonados del Elche-Real Madrid ‘encienden’ a la afición

El Elche dio a conocer este martes por la tarde los precios para el choque liguero ante el Real Madrid, fijado para el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas. Como era previsible, los abonados pasarán por caja: pagarán entre 35 y 70 euros por presenciar el duelo ante el cuadro de Xabi Alonso. Para el público general, los precios oscilan entre los 80 y los 295 euros.

Los precios no han sentado nada bien entre los seguidores franjiverdes. Consideran que son muy elevados para los abonados y no comprenden la subida tan notoria respecto a la última visita del Real Madrid en el curso 2022-2023. Las quejas son visibles a través de redes sociales.

Otra decisión que ha causado revuelo es la de eliminar las distintas modalidades en la compra de entradas. De esta forma, todos los abonados pagarán lo mismo (precio único) independientemente de su edad o situación. Es decir, un abonado ‘baby’ tendrá que abonar lo mismo que un adulto por su localidad.

La venta de entradas para abonados empieza este jueves a las 09:00 horas. Se podrán adquirir tanto vía online como físicamente en taquillas del Martínez Valero. Hay de plazo hasta el sábado 8 de noviembre para adquirir la localidad. Dos días después, el lunes 10 de noviembre a las 12:00 horas, comenzará la venta de entradas para el público general.

El partido ante el Real Madrid es uno de los más esperados de la temporada y se prevé lleno en el Martínez Valero. La gran cantidad de peñas del conjunto merengue en el sureste contribuirá a una gran entrada. Falta por ver la respuesta de los abonados franjiverdes.