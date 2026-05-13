El polideportivo de Puertas Coloradas de Elche tendrá piscina descubierta, área de patinaje y zona de aparcamiento

La futura zona deportiva del barrio Puertas Coloradas de Elche avanza los trámites administrativos para ser una realidad. El Ayuntamiento ilicitano ha adjudicado por un importe de 170.000 euros la redacción del proyecto. El equipo de arquitectos adjudicatorio de la elaboración de ese proyecto básico y de ejecución tiene un plazo de dos meses para entregarlo y, cuando se haya dado ese paso, se iniciará el proceso de contratación pública de las obras propiamente dichas.

El nuevo polideportivo de Puertas Coloradas tendrá piscina descubierta, pistas polideportivas, otra para patinaje y zona de calistenia, entre otras áreas.

La zona deportiva se va a crear en una parcela de casi 17.000 metros cuadrados de superficie ubicada con fachada al Jardín Oftalmólogo Fernando Soler y las calles Vicente Antón Selva y Juan de Juanes.

La inversión que se destinará a la ejecución de la nueva zona deportiva está por concretar, si bien se estima que rondará como mínimo el millón y medio de euros, al incorporarse al proyecto inicial la dotación de la piscina descubierta, que no se contemplaba inicialmente.

El futuro polideportivo de Puertas Coloradas es una demanda reiterada de los vecinos del barrio ilicitano desde hace años y también va a favorecer poder atender la demanda de clubes deportivos del municipio de distintas disciplinas deportivas.