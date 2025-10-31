La Policía de la Generalitat recupera en Elche y Santa Pola tres ánforas procedentes de yacimientos subacuáticos.

La Policía de la Generalitat ha recuperado en Santa Pola y Elche tres ánforas romanas, el fragmento de otra y restos arqueológicos procedentes de yacimientos subacuáticos.

Lo ha hecho en dos operaciones desplegadas durante el pasado mes de septiembre.

Dos de las dos ánforas han sido localizadas por los agentes en las oficinas de una empresa de calzado ubicada en Santa Pola. Ambas han quedado bajo custodia del Museo Arqueológico de la localidad pesquera.

Por otro lado, con la colaboración de la Policía Local de Elche, se ha localizado otra ánfora antigua en una finca rural emplazada en la pedanía de Torrellano.

En este caso, la pieza ha sido trasladada al Museo Arqueológico de Elche.

Tanto en la actuación desarrollada en Santa Pola como en la llevada a cabo en el municipio ilicitano se ha identificado a las personas que poseían las piezas.