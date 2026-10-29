El pleno municipal de Aspe aprueba destinar 200.000 euros a ayudas directas a la compra de vivienda de promoción pública

El pleno municipal del Ayuntamiento de Aspe, celebrado este pasado miércoles, ha aprobado la creación de un programa dotado con 200.000 euros para articular ayudas directas de entre 3.000 y 4.000 euros para la compra de viviendas de promoción pública.

Lo ha hecho a colación de una Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos que, tras ser enmendada, sumó el voto favorable de EU, PSOE y Vox.

"Ese paquete de ayudas responde a la necesidad real de nuestros vecinos de acceder a un hogar a un precio asequible”, ha señalado este jueves Antonio Puerto, alcalde de Aspe, que ha añadido que “desde el Ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo presupuestario significativo, pero es fundamental que el resto de las administraciones públicas se sumen y realicen también un esfuerzo coordinado para poner a disposición de la ciudadanía más recursos y paquetes de ayudas en materia de vivienda".

Además, la Moción plenaria aprobada también recoge la reducción progresiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que es una medida que desde el consistorio aspense se ha destacado que da continuidad a la medida implantada el pasado mes de julio, cuando se aprobó una bonificación del 50% del ICIO para la edificación de vivienda pública.

Más del doble de licencias entre 2025 y 2026

Durante el pleno municipal, el concejal de Hacienda, José Vicente Pérez, ha explicado que durante el pasado año se ha doblado la cifra de licencias urbanísticas concedidas para la construcción, situándose en 60 licencias, mientras que las declaraciones responsables para reformas han experimentado un crecimiento superior al 30%.