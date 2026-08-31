El Plan Director de Aigües d’Elx va a avanzar en los próximos meses hacia la ejecución de proyectos en Polígono de Carrús, EL-20 y la Universidad Miguel Hernández.

El Plan Director de Agua Regenerada para el riego urbano de Aigues d’Elx ya avanza en Elche. Esta planificación busca aprovechar de forma progresiva la concesión municipal de agua regenerada procedente de la EDAR de Algorós para impulsar la sustitución del agua potable en usos donde no es necesaria, además de ampliar, digitalizar y mejorar la red de distribución.

Este Plan está enmarcado en el proyecto Elx OASIS, financiado por los fondos NextGenerationEU, que busca articular la futura expansión de la red municipal de las infraestructuras ya existentes en la ciudad como la estación de tratamiento terciario y la estación de bombeo o un depósito de almacenamiento y regulación, entre otras.

El Plan Director se desarrollará por fases con una inversión estimada de 11,89 millones de euros. La Fase 0 lleva operativa desde el mes de mayo y a continuación se procederá a completar las fases de la 1 a la 6, que permitirán extender la red hacia distintos puntos estratégicos como el Polígono de Carrús, EL-20, la Universidad Miguel Hernández o el entorno del estadio Martínez Valero, entre otros.

Dentro del nuevo plan también destaca el aprovechamiento de la distribución en los anillos Este y Oeste, la apuesta por la innovación tecnológica, la renaturalización y mejora ambiental, todo ello enmarcado en una actuación que trata de adaptar a la ciudad al cambio climático.