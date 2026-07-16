Pimesa da el último paso para poder licitar la ampliación del parque empresarial de Elche

El Consejo de Administración de PIMESA ha aprobado este jueves el proyecto de reparcelación de la ampliación proyectada en el parque empresarial de Elche, emplazado en Torrellano, y el inicio de los trámites para licitar las obras de urbanización.

La iniciativa va a salir a concurso público por un importe máximo de 37,5 millones de euros.

‘Elche, Parque Empresarial’ va a experimentar una ampliación de 569.000 metros cuadrados de superficie, de los que 276.000 metros cuadrados estarán destinados a suelo industrial y terciario, 136.300 serán de red viaria y más de 139.000 se reservarán para zonas verdes.

Entre otros aspectos, el proyecto de ampliación área industrial también incluye áreas de estacionamiento y carril bici.

Uno de los aspectos destacados de la actuación que se proyecta va a ser la construcción de dos grandes depósitos con capacidad para almacenar más de 110.000 metros cúbicos de agua.

“Hoy damos un paso definitivo para hacer realidad la ampliación de 'Elche Parque Empresarial'”, ha señalado Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha añadido que “se trata de una inversión histórica que permitirá seguir atrayendo empresas, generar nuevas oportunidades de empleo y consolidar a Elche como uno de los principales polos económicos e industriales de la Comunitat Valenciana y de España”.

Po otro lado, Francisco Soler, concejal responsable del área municipal de Urbanismo, ha recalcado que se está tratando de “acelerar al máximo” la tramitación administrativa del proyecto con el objetivo de que “las obras puedan comenzar lo antes posible”.

El edil ha indicado que el plazo previsto para la tramitación de la licitación es de unos seis meses.

Casa de la Mina

Dentro del área de ampliación del parque empresarial se encuentra la conocida como Casa de la Mina, que va a pasar a ser de titularidad pública y de la que hoy se ha anunciado que va a ser rehabilitada, para lo que primer se tienen que definir el uso que se le dará.