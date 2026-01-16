Petrot cree que el Elche aún tiene margen de mejora

Uno de los jugadores más destacados del Elche en los últimos partidos está siendo Léo Petrot. El francés fue titular en Mestalla y cumplió con buena nota. También fue de la partida en La Cartuja en el choque de Copa del Rey ante el Real Betis. En ese encuentro marcó su primer gol con la camiseta franjiverde.

Todo hace indicar que Petrot se mantendrá en el once de cara al duelo ante el Sevilla. La lesión de Pedro Bigas reduce las opciones en la zaga para Sarabia. El técnico vasco está utilizando al jugador francés como central, aunque a priori se le fichó como lateral. Petrot le ha restado importancia, puesto que se siente cómodo en ambas demarcaciones.

El defensa del Elche cree que el equipo aún tiene margen de mejora: "Estamos contentos con la primera vuelta, pero podemos hacerlo mejor". El cuadro ilicitano ha culminado la primera mitad de Liga en novena posición y con una renta de seis puntos sobre el descenso.

El reto de cara a la segunda vuelta será lograr la primera victoria lejos del Martínez Valero. El jugador francés piensa que en casa, ante la afición, el Elche juega más cómodo. La primera salida de la segunda vuelta será al Ciutat en un duelo directo ante el Levante de Luis Castro.

Por último, ha admitido que en el vestuario hay "decepción" por la eliminación de Copa del Rey y ha dejado claro que el árbitro no estuvo fino al no señalar la falta de Aitor Ruibal sobre Pedrosa que propició el tanto del triunfo bético, obra del Chimy Ávila.