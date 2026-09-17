Petrer vuelve a acercar el Arenal de l’Almorxó al público con una nueva edición de sus rutas teatralizadas

El Ayuntamiento de Petrer, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha abierto la inscripción para una nueva edición de las rutas teatralizadas al Paraje Natural Municipal del Arenal de l’Almorxó, una propuesta que permite conocer este singular espacio natural de una manera diferente, combinando divulgación ambiental, cultura y entretenimiento.

La nueva edición tendrá lugar el domingo 27 de septiembre, con tres pases a las 10:30, 11:30 y 12:30 horas. Cada turno contará con un máximo de 30 participantes y la actividad es gratuita, aunque es necesario realizar inscripción previa. Las plazas se asignan por orden de solicitud y la inscripción puede formalizarse a través del teléfono 610 082 682 o de la web https://almorxo.blogspot.com/.

Las rutas teatralizadas proponen un recorrido por el Arenal de l’Almorxó acompañado por diferentes personajes que, mediante pequeñas escenas y explicaciones, acercan a los participantes las características geológicas, ambientales y paisajísticas de este paraje natural de una forma didáctica y amena.

Desde su puesta en marcha, cerca de 1.600 personas han participado ya en esta actividad, una cifra que refleja la buena acogida de esta propuesta dentro de la programación medioambiental del Ayuntamiento de Petrer.

El Arenal de l’Almorxó, con más de 50 hectáreas de dunas de interior activas, constituye uno de los espacios naturales más singulares del municipio y un enclave de especial valor ambiental. A través de iniciativas como estas rutas teatralizadas, la concejalía de Medio

Ambiente continúa impulsando fórmulas de educación y divulgación ambiental que permiten acercar el patrimonio natural local a la ciudadanía y fomentar su conocimiento y respeto.

La actividad está dirigida a todos los públicos, con especial atención a las familias, y ofrece la posibilidad de disfrutar del entorno natural de Petrer desde una perspectiva lúdica y participativa, al tiempo que se pone en valor la riqueza ambiental de los parajes naturales del término municipal.