Petrer suspende durante un año la transformación en viviendas de locales de menos de 45 metros cuadrados de superficie

El Ayuntamiento de Petrer ha aprobado la suspensión durante un año de la tramitación y concesión de licencias para transformar locales comerciales en viviendas cuando estas tengan 45 metros cuadrados útiles o menos.

La suspensión ya está en vigor y se trata de una medida que, según se ha explicado desde el gobierno local, busca “evitar la proliferación de viviendas excesivamente pequeñas, apostando por políticas urbanísticas responsables”.

Durante los dos últimos años, han sido cerca 100 nuevas viviendas de Petrer las que se han creado gracias a la transformación de locales en viviendas.

Sin embargo, en los últimos meses, el área de Urbanismo ha recibido consultas de promotores planteando seguir ese mecanismo para crear viviendas de 25, 30 o 35 metros cuadrados de superficie, que es algo que ha generado preocupación en el gobierno local por el riesgo, dice, a que se creen “infraviviendas”.

La suspensión aprobada, que es una medida que se ha impulsado con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Petrer, afecta exclusivamente a los proyectos en los que alguna de las viviendas resultantes tenga 45 m² útiles o menos.

La suspensión aprobada va a tener un periodo máximo de un año, durante el que el Ayuntamiento actualizará la normativa urbanística para fijar criterios estables que aseguren superficies mínimas adecuadas.