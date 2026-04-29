Petrer Joven busca artistas para una exposición colectiva con motivo del Orgullo LGTBIQ+

La concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Petrer ha lanzado un llamamiento abierto a artistas LGTBIQ+ y a aquellas personas cuya obra esté vinculada a la diversidad afectivo-sexual y de género para participar en una exposición colectiva que se celebrará durante el mes de junio en el Forn Cultural de Petrer, coincidiendo con la programación municipal con motivo del Orgullo LGTBIQ+.

Tal como ha anunciado el concejal del área, Alejandro Ruiz, esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer un espacio de visibilización, expresión y encuentro a través del arte, poniendo en valor la diversidad desde una perspectiva cultural y creativa. La exposición pretende reunir distintas miradas y sensibilidades en torno a la identidad, el género y las realidades del colectivo LGTBIQ+, contribuyendo a generar reflexión y diálogo entre la ciudadanía.

La convocatoria está abierta a múltiples disciplinas artísticas, como fotografía, vídeo, diseño gráfico, ilustración, pintura, escultura, arte digital y 3D, así como moda o costura, entre otras propuestas. “Se busca conformar una exposición plural que refleje la riqueza y variedad de lenguajes artísticos contemporáneos, que tienen cabida en un Petrer diverso, poniendo arte a la libertad, a la diversidad y a la lucha por los derechos LGTBIQ+”, ha subrayado Ruiz.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 27 de mayo. Las personas interesadas pueden obtener más información y resolver dudas a través del WhatsApp de la concejalía de Infancia y Juventud (687 224 881) o mediante sus redes sociales (@petrerjoven). Asimismo, la inscripción se formalizará a través de un formulario online que se habilitará próximamente.