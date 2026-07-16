La ocupación media de los hoteles de Elche registra el mejor mes de junio desde que hay datos

Los hoteles de Elche han cerrado el mes de junio registrando un índice de ocupación media del 91 %, que es la tasa más elevada para junio desde que se registran datos.

Además, es el valor más alto de lo que llevamos de año y supone 1,4 % más que el dato del mismo mes del pasado año.

Desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete) se ha destacado que, durante el sexto mes del año, las ocupaciones de los fines de semana han sido excelentes, con tasas medias que han superado al 95 %.

De enero a junio, la media de ocupación de los hoteles de Elche se ha cifrado en el 81,5 euros, lo que supone un punto porcentual más que el dato del pasado año en el mismo periodo.

Por otro lado, el precio medio por habitación en los hoteles ilicitanos ha sido de 97,48 euros, que supone un incremento de 4,84 euros frente a la tarifa de hace un año.

Además, la motivación más frecuente ha sido la vacacional (56 %), por encima de los viajeros de negocios, que se han situado en el 44 %, al tiempo que la demanda turística procede en su mayoría de España (58 %), mientras que los mercados internacionales han sido en junio el origen del 42 % de los clientes.

Dentro del apartado de viajeros internacionales los más numerosos han sido los procedentes de Reino Unido (22 %), seguidos de los llegados desde Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Suecia o Polonia.

La Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha avanzado que “las sensaciones para este mes de julio son positivas”, explicando que “se prevé que continúe la senda” de “ocupaciones y precios estables”.

Ahora bien, la entidad ha incidido en que “las incertidumbres del panorama bélico internacional” pueden llegar a “alterar” ese escenario “y ensombrecer una campaña de verano que ha comenzado con buen pie”.