Las obras en la calle Clara Campoamor y el entorno del Raval de Santa Teresa de Elche entran en su recta final

Las obras que se están ejecutando en Elche tanto en la calle Clara Campoamor como en el entorno de la zona del Raval de Santa Teresa, en el barrio San José, han entrado en su recta final.

Los trabajos en la calle Clara Campoamor del barrio Porfirio Pascual estarán finalizados hacia la primera quincena del mes de febrero, cuando esa arteria de circulación será reabierta de nuevo al tráfico de vehículos.

Allí se ha llevado a cabo un proyecto para acabar con los socavones que de manera regular se registraban en la calzada y las aceras.

Se ha procedido a la renovación integral del colector de saneamiento que discurre por el subsuelo de la zona, que era una de las principales causas de los hundimientos que se producían.

Claudio Guilabert, concejal ilicitano de Espacios Públicos, ha destacado este martes que la iniciativa ha supuesto una inversión de 373.000 euros, permitiendo “dotar a Clara Campoamor de una calzada más segura, estable y duradera, mejorando la circulación y el día a día de los vecinos del barrio”.

Raval de Santa Teresa

Por otro lado, con una inversión de 440.000 euros, también han entrado en su recta final las obras de modernización de distintas calles del Raval de Santa Teresa, en el barrio de San José, en el centro de la ciudad.

Se ha actuado en zonas como las calles Verónica, Pintor Murillo, Samsó, Polo y Aljub. En estas dos últimas vías se ha proyectado la plantación de arbolado con riego automatizado, además de la colocación de equipamiento de nuevo mobiliario urbano. También se ha renovado el alumbrado público.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha incidido en que la finalización de los trabajos está pendiente de acometer el reasfaltado de todas las calles en la que se ha actuado.