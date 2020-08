Nino cuenta para el club y cumplirá su contrato en el Elche

Nino cumplirá su deseo y su sueño de jugar con el Elche CF en Primera División. El delantero almeriense renovó su contrato con el ascenso a la máxima categoría y su excelente rendimiento y compromiso dentro y fuera del campo le confirman con una pieza más en el vestuario del nuevo técnico, Jorge Almirón.

A sus 40 años ya cumplidos, Nino ha sido un profesional fundamental en la temporada del ascenso. Sus números hablan por sí solos: 46 partidos, ocho goles, tres asistencias y 3176 minutos. De hecho, ha sido el futbolista de la plantilla con más encuentros disputados.

El de Vera es el buque insignia de la entidad y todo un referente para la afición. La entidad franjiverde valora todo lo que ha hecho en su carrera deportiva y, sin duda, su rendimiento en el terreno de juego, donde en el curso 2020/21 cumplirá su sueño de lucir el brazalete de capitán del Elche, con el dorsal número 7 a la espalda, por los campos de Primera División.

Nino se siente en forma e importante en el equipo, como esta semana manifestó, tras lograr el objetivo del ascenso, en los micrófonos de El Transistor: “En ocasiones me molesta que se hable tanto de mi edad porque yo lo único que miro es si estoy siendo importante en el verde. He jugado 45 o 46 partidos, he hecho goles (ocho) y he dado asistencias (tres). Nadie me ha regalado nada y me siento preparado para seguir ayudando”.

El capitán del Elche reconoce que haber conseguido un objetivo “tan importante en lo individual y en lo colectivo” le emociona y asegura que aún se le pone “la piel de gallina” recordando lo vivido en el estadio de Montilivi: “No hay nada igual. No existe otra cosa más bonita que hacer feliz a tanta gente. Aún no me creo que hayamos subido porque nadie se lo esperaba”.