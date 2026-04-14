Monóvar se une a la red del ‘Camino del Cid’ reforzando su posicionamiento como destino de turismo cultural

Monóvar se ha adherido a la red ‘Camino del Cid’ en una iniciativa que, desde el Ayuntamiento de la localidad, María Amparo Maestre, concejala de Turismo, ha destacado que supone una oportunidad para reforzar el posicionamiento como destino de turismo cultural y de interior.

La edil ha señalado igualmente que formar parte de la citada red servirá para incrementar la visibilidad de la localidad ya que se trata de una “red consolidada que atrae a miles de viajeros cada año”.

La red del ‘Camino del Cid’ es un reconocido itinerario turístico-cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste siguiendo las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, que es uno de los personajes más emblemáticos de la Edad Media.

Además, María Amparo Maestre ha apuntado que “la pertenencia al Camino del Cid abre nuevas vías de colaboración con otros municipios y entidades integradas en esa red, favoreciendo la creación de sinergias, el desarrollo de iniciativas conjuntas de promoción y la puesta en marcha de productos turísticos innovadores”.

Unos 1.400 kilómetros de senderos

Se trata de una ruta esencialmente rural cuyo itinerario se extiende a lo largo de aproximadamente 1.400 kilómetros de senderos y cerca de 2.000 kilómetros de carreteras, se estructura en diferentes rutas tematizadas de entre 50 y 300 kilómetros.

En las tres comarcas del Vinalopó, forman parte de la red ‘Camino del Cid’ los municipios de Elche, Monforte del Cid, Novelda, Elda, Petrer, Sax, Villena, Beneixama, Biar y Cañada.