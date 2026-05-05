Monforte del Cid celebra este viernes su Gala del Deporte

El Ayuntamiento de Monforte del Cid celebrará este viernes 8 de mayo su Gala del Deporte 2026 a las 20:30h. en el Auditorio Municipal “Fernando Martínez Beltrán”. El evento reunirá a deportistas, clubes y vecinos de la localidad.

En la Gala del Deporte se reconozca públicamente el esfuerzo, la constancia y los logros cosechados por los deportistas y entidades deportivas locales durante la temporada. Es uno de los eventos más destacados del calendario municipal en Monforte del Cid. El evento pone broche final al proceso de elección de los ganadores a través de la participación ciudadana de los vecinos del pueblo que han sido los encargados de proponer a deportistas, equipos, clubes y eventos deportivos destacados. Durante la gala se entregarán premios en las categorías de: mejor deportista promesa, mejor deportista popular, mejor deportista federado, mejor deportista veterano, mejor club deportivo, mejor equipo federado y no federado, así como el mejor evento deportivo celebrado en el municipio. Además, se concederá el reconocimiento especial “Pascual Villar Calpena”, destinado a premiar la trayectoria y el compromiso con el deporte local.

El concejal de Deportes, José Joaquín Salas, ha destacado que “la Gala del Deporte es una de las citas más importantes del año porque nos permite reconocer públicamente el esfuerzo diario de nuestros deportistas y clubes. Detrás de cada logro hay mucho trabajo, y desde el Ayuntamiento queremos darle la visibilidad que merece”. Por su parte, el alcalde, Juan José Hernández, ha señalado que “desde el equipo de gobierno seguimos impulsando el deporte como un eje fundamental para el municipio. El trabajo que se realiza desde la Concejalía de Deportes es clave para que iniciativas como esta salgan adelante y sigan creciendo año tras año”.

La Gala del Deporte 2026 volverá a ser una noche de reconocimiento en la que Monforte del Cid pondrá en valor el talento y la dedicación de quienes hacen del deporte una de sus señas de identidad. La entrada será libre hasta completar aforo.