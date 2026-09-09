Lo Mejor de los Mejores reunirá en Alicante Gastronómica a los campeones de los grandes concursos de cocina

Alicante Gastronómica incorpora este año ‘Lo Mejor de los Mejores’, una nueva propuesta que reunirá del 2 al 5 de octubre a algunos de los grandes campeones de la gastronomía española y permitirá al público descubrir y degustar sus creaciones dentro de la programación de la feria. Los platos de cuchara más reconocidos en el mundo protagonizarán esta nueva programación con los Mejores Callos de España, el Mejor Escabeche del Mundo, el Mejor Cachopo del Mundo o el subcampeón de La Mejor Fabada del Mundo.La propuesta reúne durante los cuatro días de feria algunos de los productos y elaboraciones que se han convertido en referentes de concursos gastronómicos nacionales e internacionales, además de otras elaboraciones como la pizza, la hamburguesa, el taco o el bocadillo, todos ellos consagrados con el premio de mejor de España en las últimas ediciones.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha animado al público a descubrir esta programación específica, que reúne por primera vez en la feria algunas de las elaboraciones y productos reconocidos en los principales certámenes gastronómicos nacionales e internacionales. “En pocos lugares se puede conocer, aprender y degustar en un mismo espacio productos y recetas que han sido reconocidos en algunos de los concursos gastronómicos más importantes”, ha señalado.

La oferta se completa con el Mejor Escabeche del mundo en el espacio del Rincón de las Estrellas y los Soles, y una masterclass para aprender a escabechar verduras, pescados y carne de ave; así como la posibilidad de conocer el secreto del chocolate perfecto, de la mano de Albert Daví, ganador del MMACE (Mejor Maestro Chocolatero de España).

Los amantes de la croqueta tienen la posibilidad de compartir la demostración que ofrecerá el chef Miguel Carretero, ganador en 2018 y 2022 del premio a la Mejor Croqueta de Jamón del Mundo en Madrid Fusión. Una demostración en la que conocer las claves para elaborar una bechamel cremosa, un rebozado ligero y crujiente, y un equilibrio perfecto de sabor, textura y técnica.

La provincia de Soria llega con el Mejor Torrezno de España de la mano de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y el Restaurante Virrey Palafox, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio de Soria y la Asociación Cultural Gastronómica Soriana. Ángel Ortego Ayuso, del Hostal Restaurante La Tablada de Navaleno (Soria), subcampeón de El Mejor Torrezno del Mundo 2026 y campeón de El Mejor Torrezno del Mundo 2022, mostrará al público los trucos y secretos de este producto tan característico del interior de la península.