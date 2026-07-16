Más de la mitad de los 27.000 abonados del Elche ya han renovado su carnet

El Elche va camino de colgar otro 'sold out' en su campaña de abonos. Apenas dos semanas de ponerse en marcha la campaña de renovaciones, la cifra de abonados ya rebasa los 14.000. Eso quiere decir que más de la mitad de los 27.000 abonados del pasado curso ya han renovado su compromiso con la entidad ilicitana.

Las nuevas altas quedan condicionadas al número de asientos que se liberen tras el cierre del período de renovaciones. Los interesados deberán haber adquirido previamente el 'carnet franjiverde'. El año pasado la demanda superó a la oferta y esta temporada todo apunta a que sucederá lo mismo.

El primer encuentro en el Martínez Valero será el Elche-Barcelona, fijado para el domingo 23 de agosto a las 21:30 horas. Se trata de la segunda jornada en Primera, pues los de Martín Anselmi habrán debutado seis días antes en Riazor frente al Deportivo.

Una de las grandes novedades de la campaña de abonos es la inclusión de los diecinueve partidos de Liga en casa. Se suprimen las jornadas económicas, lo que conllevó un aumento en el precio de los carnets.