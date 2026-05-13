Más de 6.000 corredores participarán este sábado en la 'Elche Night Race'

Elche acoge este sábado una nueva edición de la 'Elche Night Race'. La prueba tendrá lugar a partir de las 22:00 horas con salida desde el Paseo de la Estación. Habrá más de 6.000 corredores y, de nuevo, contará con dos modalidades: 5 kilómetros y 10 kilómetros.

Uno de los hitos de esta edición es que vuelve a aumentar la participación femenina y ya alcanza un 45%. El objetivo de cara a futuras ediciones es llegar al 50%. Del total de inscritos, 2.000 participarán en la modalidad de 5 kilómetros y 4.100 en la prueba de 10 kilómetros.

La carrera contará con la presencia de destacados atletas de élite como Víctor Ruiz, Andrés Maciá, Andrés Morales o Fabián Manrique, que intentará batir el récord en la distancia de 5K. En categoría femenina participarán corredoras como Laura Domenech, actual récord autonómico de 10K, la ilicitana Cristina Juan, Jessica Guerrero, vencedora de las cuatro ediciones anteriores, además de Rocío Campanini, Alexa Jiménez y Lucía Gonzálvez, campeona de España de 100 kilómetros.

Todos los participantes recibirán una medalla finisher con la imagen de la Plaça de Baix y el Ayuntamiento de Elche.

La feria del corredor se celebrará el viernes por la tarde y el mismo día de la carrera en el Centro Cívico de Candalix, el Bailongo.