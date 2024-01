Manu Guill, sobre Cris Montes y el Dépor: "El Eldense es un club humilde, pero tenemos un límite"

El Club Deportivo Eldense se ha movido rápido en el mercado y ha conseguido los dos refuerzos que reclamaba el cuerpo técnico para cerrar la plantilla en este mes de enero. Este viernes ha sido El Eldense ficha al defensa central Nacho Monsalve mientras que El delantero Mo Dauda, del Tenerife, segundo fichaje del Eldense y podrá debutar el lunes ante el Real Zaragoza, en el Nuevo Pepico Amat.

El director deportivo Manu Guill ha sido el encargado de liberar el trabajo del rearmado de la plantilla azulgrana, que bajo la batuta del técnico Fernando Estévez ha cerrado la primera vuelta cumpliendo con el objetivo de estar fuera de los puestos de descenso a Primera RFEF. Ahora por delante queda tiempo para que todavía sucedan muchas cosas. Principalmente, en el apartado de salidas. La más señalada es la de Cris Montes, tentado por el Deportivo de La Coruña, pero el Eldense no está dispuesto a que se vulneren sus derechos.

Declaraciones del director deportivo del Eldense, Manu Guill, sobre Cris Montes

Manu Guill ha hablado claro sobre el caso Cris Montes: “Es un jugador que pertenece al Eldense y que, a través de su representante, nos ha manifestado que tiene una oferta importante del Dépor, pero la realidad es que a nosotros, como club, no nos ha llegado ninguna propuesta formal”.

La entidad de Elda quiere seguir contando con Cris Montes y prueba de ello es que le ha presentado una oferta de renovación por dos temporadas, con un incremento del 30% de su ficha. Una propuesta que el centrocampista tinerfeño no ha aceptado: “Los acontecimientos nos han llevado a adelantar el tema de su renovación, aunque con su agente ya estaba hablado con antelación. La oferta está encima de la mesa, pero no sé por cuánto tiempo. El Eldense, al final, es un club humilde, tenemos un límite y hemos hecho un esfuerzo grande con él, con esta propuesta de renovación”.

Guill ha afirmado que en el Eldense sólo quieren a gente “comprometida con el proyecto” y que “ayude a conseguir el objetivo”. “Todo aquel que no cumpla con estas premisas, se llame como se llame, a lo mejor deja de contar para el club en breve”, ha añadido, dejando entrever la posibilidad de que si no hay acuerdo económico con el Dépor y Cris Montes no renueva, pudiese pasarse la segunda vuelta de la temporada en la grada. “Con Cris estamos tranquilos porque no hay nada en firme sobre la mesa”, ha precisado.

El caso Cris Montes condiciona la salida de Arnau Ortiz

La situación de Cris Montes no sólo afecta a su posible traspaso, sino también a otros compañeros. Sobre todo, a Arnau Ortiz. El extremo cedido por el Girona quiere tener más minutos y dependiendo de lo que pase con Montes, podría quedarse o salir, según el director deportivo del Eldense: “Estamos pendientes del tema de Cris (Montes). La banda izquierda está muy bien cubierta con Marc Mateu y la vuelta de Álex Martínez, pero en la derecha si se va Cris habrá que plantearse la situación de Arnau, cuyo nivel es brutal. Tiene muchos pretendientes en Primera RFEF y podría contar con alguna opción en Segunda. Habrá que valorar si la apuesta del club es Arnau en propiedad o si nos toca acudir al mercado en el caso de que se vaya Cris”.

Para Arnau, Manu Guill ha tenido palabras de elogio y ha afirmado que "hay que esperar un poco". "Contra el Twente estuvo muy bien y cuenta con nivel de sobra para Segunda. Arnau se siente más cómodo en el perfil zurdo y la salida de Cris nos afectaría en la derecha, por lo que habría que valorar si salir al mercado".

La portería, pendiente de ofertas por Andoni Zubiaurre

Manu Guill ha confirmado que el portero Andoni Zubiaurre valora la opción de irse a otro equipo porque “ha perdido protagonismo”, pero ha asegurado que “no se ha hecho ningún movimiento”. “Es un gran portero y un gran profesional; no sabemos qué va a deparar el mercado. Si sale algo bueno para las dos partes, lo vamos a valorar”, ha añadido. Lo que sí ha confirmado es que Zubiaurre se va “habría que salir al mercado a buscar otro portero”. “Aceves es internacional con la Sub-21 y en marzo se perderá un par de partidos (Guille Vallejo se quedaría como único guardameta) y habría que buscar otro portero”.