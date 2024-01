Cris Montes rechaza renovar con el Eldense e insiste en irse al Dépor

Cris Montes ha rechazado la propuesta de renovación del Club Deportivo Eldense. El centrocampista tinerfeño sigue decidido a abandonar el equipo y fichar por el Dépor para aceptar la oferta de dos años, más uno tercero condicionado, con unas cantidades más altas, sobre todo en el caso de que los gallegos asciendan a Primera División.

La oferta del Eldense valora el rendimiento de Cris Montes en el equipo, donde pese a no ser titular ha visto cómo la directiva de Pascual Pérez y la dirección deportiva que encabeza Manu Guill le han ofrecido una mejora del 30% de su salario para los dos próximos años de contrato.

Sin embargo, Montes sigue decidido a marcharse. La semana pasada se reincorporó a los entrenamientos del equipo, aunque su idea es no volver a jugar con el Eldense. El club azulgrana y el Dépor han estado hablando esta semana para intentar negociar un acuerdo de traspaso. La propuesta inicial era de 150.000 euros de prima por ascenso, durante los tres años de contrato del jugador, y el 30% de una futura venta.

El Eldense sólo acepta el pago del traspaso ahora en enero, llegando a pedir 400.000 euros por su carta de libertad, pero el Dépor no se acerca a esas cantidades. Si no hay acuerdo y Cris Montes no renueva, el futbolista se podría quedar sin jugar lo que resta de temporada. Este viernes se presenta en el Nuevo Pepico Amat al central Nacho Monsalve y será entonces cuando la dirección deportiva se pronuncie sobre el caso Cris Montes.