Justin Smith se marcha con Canadá: prestigio para el Eldense y un 'roto' ante el Oviedo

El buen inicio de temporada de Justin Smith en el Eldense no ha pasado desapercibido. El centrocampista ha recibido la llamada de Canadá y se marcha con su selección. Disputará dos compromisos amistosos, ante Perú y Estados Unidos. Se perderá la cita ante el Oviedo con el cuadro azulgrana y llegará justo para el choque frente al Córdoba.

El 'virus FIFA' ya afecta también al conjunto del Nuevo Pepico Amat. Smith es un fijo para Javi Calleja, al igual que para Claudio Barragán. Lo ha jugado todo y ahora toca afrontar una prueba importante ante el Real Oviedo sin él. Lo lógico es que Guille Macho y Guirao compongan el doble pivote contra los asturianos.

La llamada de Canadá a Justin Smith demuestra que el Deportivo acertó con el fichaje del mediocentro. Se anticipó al Real Sporting para firmarle en propiedad procedente del Espanyol. Vino gratis a cambio de un porcentaje que aún conserva la entidad catalana. Fue la fórmula que encontró la dirección deportiva de Víctor Lafuente para que Smith vistiese de azulgrana.

Justin jugó el domingo en El Plantío y después viajó para unirse a sus selección. Ya no estuvo el lunes en la primera sesión de la semana del CD Eldense. El sábado jugará su primer encuentro ante Perú, a las 20:00 horas en España. El amistoso ante Estados Unidos está fijado para la madrugada del miércoles 7 de octubre.

El Eldense-Córdoba se disputará el sábado 10 de octubre. El internacional canadiense tendría un par de sesiones antes de la cita ante los andaluces, aunque la diferencia horaria y el largo viaje de regreso podrían provocar que llegase justo físicamente al partido frente a los de Iván Ania.