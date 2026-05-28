Justicia invierte 350.000 euros en la mejora de la accesibilidad y dotación de área de detenidos en su sede de Elda

Las obras de mejora de la accesibilidad y de creación de un área de detenidos en la sede judicial de Elda han concluido. Han supuesto una inversión de más de 350.000 euros.

La puerta de acceso a la zona de detenidos, la puerta del aseo y de las celdas se han renovado por unas de seguridad. También se ha rectificado la pendiente de la rampa de acceso a planta semisótano y se han instalado bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva en los puestos de atención al público o en las salas de vistas y ascensores.

Además, se ha colocado señalización horizontal podotáctil en el arranque de escaleras y rampa de acceso, así como encaminamiento hasta los puestos de atención al público

Por otro lado, se han dotado de rampa de acceso a los estrados de las salas de vistas, se han instalado mostradores accesibles y se ha mejorado la accesibilidad de las escaleras mediante la colocación o adecuación de pasamanos.

Por otro lado, la actuación ha incluido la dotación de una sala de lactancia; la mejora de las instalaciones de evacuación, como puertas y luminarias en caso de emergencia; y la mejora de los servicios higiénicos, dotando de aseos accesibles en el entresuelo y la planta tercera.

La sede judicial de Elda, situada en la calle San Francisco, consta de planta sótano, planta semisótano, planta entresuelo y cuatro plantas, con una superficie construida de casi 1.800 metros cuadrados.

Ese edificio alberga instalaciones como el registro civil, la oficina de asistencia a las víctimas del delito, el servicio común general el servicio común de tramitación, plazas de jueces, cuarto de piezas de convicción, cuatro archivos, y área de procuradores y abogados.