José Manuel Sabuco, nuevo presidente ejecutivo de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d’Elx

La difusión del Misteri d’Elx tanto en el ámbito nacional como nacional y en el local, así como la restauración de la basílica de Santa María son dos de los retos principales que se fija para su mandato el nuevo presidente ejecutiva de la Junta Rectora del Patronato de La Festa José Manuel Sabuco, que desde hoy ejerce ya ese cargo y que se va a estrenar este viernes en la representación internacional del drama asuncionista viajando a Londres para asistir al concierto de la Capella y la Escolanía programado en la iglesia de St. Etheldreda's.

José Manuel Sabuco, expresidente de la Sociedad Venida de la Virgen, toma el relevo en la presidencia ejecutiva que ha dejado Francisco Borja.

Con él hemos hablado este jueves en el programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.

Sabuco ha expresado que ha asumido la responsabilidad de la presidencia ejecutiva del Patronato del Misteri d’Elx con “honor, ilusión y emoción”.

Además, ha avanzado que, a menos de un mes para las representaciones del drama asuncionista del mes de agosto, la prioridad de toda la gestión se centra en ellas, de modo que será a partir de septiembre cuando se retome la hoja de ruta de la gestión del órgano gestor del Misteri d’Elx encaminada a consolidar los objetivos con los que ha aterrizado en la presidencia ejecutiva del mismo.

El nuevo presidente ejecutivo de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d’Elx también ha recalcado que se va a ofrecer el máximo apoyo y colaboración al Obispado en lo relativo a la necesaria rehabilitación que precisa la basílica de Santa María.

La designación de José Manuel Sabuco fue aprobada ayer por el Patronato de La Festa en una reunión en la que también se nombró a Gema Leal.

Francisco Javier García Mora ha sido nombrado archivero del Patronato; Luis Martínez , secretario; y Aida Martínez, tesorera.

Integrantes de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d'Elx en la basílica de Santa María. | Onda Cero Elche

En la reunión del Patronato del Misteri tomaron posesión de sus posiciones como nuevos Patronos doce personas designadas por el Ayuntamiento, el Obispado y la Generalitat a razón de cuatro integrantes por entidad.

Esos nombramientos se han llevado a cabo en el marco de la renovación del 50 % del Patronato que tocada realizar en virtud del mandato que emana de la Ley del Misteri.