Irene Navarro optará a revalidar la Alcaldía de Petrer en 2027

La Asamblea Local del PSPV-PSOE de Petrer avaló ayer jueves a Irene Navarro como candidata a la Alcaldía de Petrer en las próximas elecciones municipales de 2027, abriendo así una nueva etapa en el proyecto que encabeza desde hace 9 años.

Navarro afronta esta decisión poniendo el acento en el vínculo que mantiene con Petrer, en la responsabilidad que supone estar al frente del Ayuntamiento y en la ilusión por seguir trabajando por el municipio.“Petrer es mi casa. Es donde está mi familia, mis amigos, mis recuerdos y mi vida. Ser su alcaldesa es uno de los mayores honores que he tenido y también una enorme responsabilidad”, ha señalado.

La alcaldesa y candidata ha explicado que la decisión de volver a presentarse no responde a la inercia ni a una cuestión personal, sino a la voluntad de continuar trabajando por el municipio. También porque muchos compañeros y vecinos y vecinas me han pedido que continúe. “He pensado mucho esta decisión porque presentarse de nuevo a la Alcaldía nunca puede convertirse en algo rutinario. Después de todo este tiempo sigo teniendo la misma ilusión, la energía y, sobre todo, muchas ganas de seguir trabajando por Petrer”, ha afirmado.

Irene Navarro ha señalado que esta nueva etapa estará marcada inicialmente por seguir con la escucha y el contacto directo con los vecinos y con los diferentes sectores del municipio como viene haciendo de manera habitual. “No quiero empezar diciendo a Petrer lo que necesita. Voy a continuar hablando con mucha gente, recorriendo nuestros barrios, encontrándome con asociaciones, comerciantes, empresas, jóvenes, mayores y familias y, a partir de ahí, seguir construyendo el Petrer de los próximos años, entre todos y todas, y preguntando a Petrer cómo quiere seguir avanzando”, ha indicado.

La candidatura de Irene Navarro abre el proceso con el que el PSPV-PSOE de Petrer comenzará a trabajar de cara a las elecciones municipales de 2027 y a definir su proyecto para los próximos años