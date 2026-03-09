Inescop presenta un sello técnico para validar el calzado barefoot

El interés por el calzado barefoot, diseñado para reproducir en la mayor medida posible la experiencia de caminar descalzo, está creciendo rápidamente en todo el mundo. Sin embargo, la falta de criterios objetivos ha generado cierta confusión en el mercado sobre qué modelos cumplen realmente con los principios de este tipo de calzado. Con el objetivo de aportar rigor y transparencia, Inescop, centro tecnológico especializado en innovación aplicada al sector del calzado, ha presentado recientemente en la feria internacional FUTURMODA su Sello Barefoot, que es una certificación técnica que permite evaluar de forma objetiva el comportamiento del calzado.

Saray Ricote, investigadora del laboratorio de Confort y Salud de Inescop, ha explicado cómo este sello permite determinar el grado de minimalismo del calzado mediante ensayos de laboratorio y parámetros medibles, evitando evaluaciones basadas únicamente en percepciones subjetivas. “Lo que se puede medir, se puede demostrar”, ha manifestado Ricote, destacando que el objetivo de esta certificación es ofrecer evidencia técnica que respalde las afirmaciones de las marcas.

El proceso de certificación analiza distintos parámetros clave del comportamiento del calzado, como la flexibilidad, el drop (diferencia de altura entre talón y antepié), el espesor estructural, la ligereza o la amplitud de la zona delantera. A partir de estos resultados, el modelo evaluado se clasifica en tres niveles de barefoot: basic, medium y advanced. Este sistema permite comunicar de forma clara el grado de minimalismo del calzado y ofrecer al consumidor información más transparente sobre el producto.

El Sello Barefoot de Inescop nace como respuesta a la creciente demanda de información fiable por parte de consumidores y profesionales del sector. Ahora las marcas ya pueden demostrar con datos objetivos las características de sus productos, mientras que los usuarios disponen de una referencia técnica independiente que les ayuda a entender mejor el comportamiento del calzado. El sello incluye además un código QR que permite acceder a información técnica sobre el modelo evaluado.

Con esta iniciativa, Inescop refuerza su papel como centro de referencia en investigación, tecnología y evaluación del calzado, contribuyendo a mejorar la transparencia y la calidad de la información disponible en el mercado.