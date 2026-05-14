EL 4 DE JUNIO

IMEX Elche reúne en el Parque Científico de la UMH a expertos internacionales y empresas exportadoras de más de 20 mercados

La jornada empresarial tendrá lugar en el edificio Innova

Onda Cero Elche

Elche |

IMEX Elche.
IMEX Elche. | Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández

El negocio internacional y el comercio exterior en España serán protagonistas en Elche el próximo jueves 4 de junio con la celebración de IMEX Elche 2026, una jornada empresarial que reunirá en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández a empresas, expertos internacionales, instituciones y representantes de más de 20 mercados. El evento tendrá lugar en el edificio Innova a las 09:00 horas.

Bajo el lema “Mediterráneo Global: actores clave del comercio internacional en la región”, el encuentro analizará el papel estratégico del Mediterráneo como eje logístico, industrial y comercial para las empresas del sur de Europa, así como las oportunidades de crecimiento internacional para el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana.

Uno de los principales atractivos de IMEX Elche 2026 será nuevamente su Área Internacional, donde las empresas participantes podrán mantener reuniones individuales previamente concertadas con expertos y representantes de más de 20 países, facilitando contactos comerciales, oportunidades de exportación, inversión, implantación exterior y búsqueda de socios internacionales

IMEX-Impulso Exterior es la primera feria de negocio internacional y comercio exterior que tiene lugar en España. Inaugurada en 2003, ha celebrado ya 58 ediciones hasta la fecha y ha sido visitada por 120.000 empresarios, en su mayoría directivos de pymes.

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