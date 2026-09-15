IFA y AEC refuerzan su alianza para impulsar FUTURMODA y consolidar la provincia como referente internacional del calzado

La Institución Ferial Alicantina, IFA–Fira Alacant, y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) han firmado hoy un acuerdo para impulsar FUTURMODA y reforzar su papel como plataforma internacional de negocio, innovación y promoción de la industria del calzado y la marroquinería, para la celebración de las próximas ediciones. La firma expresa un compromiso compartido con el futuro industrial de la provincia de Alicante. Por una parte, pone en valor el respaldo de la Institución Ferial al sector de los componentes para el calzado y a las empresas que integran su cadena de valor. Por otra, reafirma la voluntad de AEC de seguir celebrando este certamen en Fira Alacant, manteniendo el vínculo entre el certamen y el territorio en el que desarrolla su actividad una parte fundamental de esta industria.

Esta colaboración refuerza la conexión entre la infraestructura ferial y las necesidades del tejido productivo: disponer de un espacio profesional en el que presentar novedades, acceder a compradores, estrechar relaciones comerciales y proyectar internacionalmente la capacidad de las empresas.

Cabe recordar que FUTURMODA celebra dos convocatorias anuales y reúne una oferta especializada de componentes, curtidos, textiles, productos químicos, accesorios, maquinaria y soluciones para la fabricación de calzado y marroquinería. Su valor reside en conectar a los proveedores con fabricantes, marcas y diseñadores en el momento en que se definen materiales, procesos y próximas colecciones. El Foro de Expertos y el espacio GREEN PLANET complementan esa actividad con contenidos sobre innovación y sostenibilidad. La 56.ª edición de la feria de componentes y materiales para el calzado se celebrará los días 14 y 15 de octubre

La continuidad de FUTURMODA en Fira Alacant tiene especial relevancia para el tejido empresarial de Elche, Elda, Petrer, Villena y el conjunto de las comarcas vinculadas al calzado. Acercar compradores y proveedores internacionales a este entorno facilita que las empresas locales muestren sus capacidades y amplíen sus oportunidades comerciales. Como referencia de la dimensión económica del sector, la Cámara de Comercio de Alicante sitúa las exportaciones provinciales de calzado de 2023 en 1.203,4 millones de euros, equivalentes al 17,2 % de todas las exportaciones alicantinas.