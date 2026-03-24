El Hospital del Vinalopó de Elche, primer centro sanitario de la provincia en realizar mastectomía con reconstrucción 3D

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha llevado a cabo una mastectomía con reconstrucción 3D. Se trata de una técnica quirúrgica que consiste en una mastectomía ahorradora de piel y pezón con reconstrucción inmediata mediante técnica endoscópica asistida por un sistema de visión tridimensional.

El uso de esa visión en 3D aporta ventajas durante la intervención como una visibilidad óptima de todas las zonas de la mama, especialmente de aquellas más alejadas de la incisión, lo que facilita el trabajo del equipo quirúrgico y añade un plus de seguridad al procedimiento. También permite una mejor percepción de la profundidad de campo en comparación con la cirugía endoscópica tradicional.

Por otro lado, esa novedosa técnica ofrece beneficios en seguridad quirúrgica y oncológica. Desde el punto de vista quirúrgico, contribuye a reducir el riesgo de complicaciones isquémicas en la piel o en el pezón de la paciente, así como la posibilidad de complicaciones hemorrágicas. En cuanto a la seguridad oncológica, la buena visibilidad que proporciona el sistema permite una extirpación completa del tejido mamario, manteniendo al mismo tiempo el tejido graso necesario para lograr una reconstrucción mamaria óptima.

La mastectomía con reconstrucción 3D es una técnica de reciente implementación en Europa y el Hospital Universitario del Vinalopó se ha convertido en primer centro sanitario de la provincia en realizar este procedimiento.