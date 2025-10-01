Tribunales

Un hombre se enfrenta en Elche a doce años de cárcel por agresión sexual continuada a la hija de su pareja

La celebración de la vista está fijada para este miércoles

Onda Cero Elche

Elche |

Ciudad de la Justicia de Elche.
Ciudad de la Justicia de Elche. | Europa Press

La Sección XI de la Audiencia Provincial de Alicante, que tiene sede en Elche, tiene fijada para hoy la celebración de un juicio en el que la Fiscalía solicita inicialmente una pena de cárcel de 12 años por los presuntos delitos continuados de abuso y agresión sexual para un hombre al que acusa de someter a actos de naturaleza sexual a la hija de su pareja sentimental, que era menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar presuntamente entre los años 2017 y 2021 cuando la menor tenía entre 7 y 10 años.

Según relata la acusación pública, el hombre habría aprovechado las ausencias de la madre de la menor por motivos laborales de la vivienda familiar de Elche en la que residían, para someterla sexualmente.

El Ministerio Público sostiene que, cuando la niña se negaba, el ahora procesado la golpeaba o le decía que mataría a su madre si contaba algo.

