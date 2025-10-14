La Guardia Civil de Villena detiene a una mujer por el robo de la cabina de un camión y un remolque lleno de aceite de oliva y girasol

Una investigación de la Guardia Civil de Villena ha logrado detener a una mujer que está acusada de robar una cabeza tractora de un camión y un semirremolque cargado con 32 palés de aceite de oliva y de girasol, valorados en 40.000 euros.

La mujer ha sido interceptada en el municipio valenciano de Montroy y también se ha identificado a un hombre que actuó con la arrestada y que al que se trata de localizar.

La cabeza tractora del camión, valorada en 130.000 euros, fue sustraída cuando estaba aparcada en un solar de Villena, mientras que el semirremolque fue robado en Aspe.

Tanto la cabeza tractora como el semirremolque han sido localizados en un polígono industrial de Getafe, pero la carga no ha podido ser recuperada.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia del dueño de la cabeza tractora robada en Villena que manifestó a los agentes que el vehículo contaba con un dispositivo GPS, cuya última localización lo situaba en un camino rural de la partida alicantina de El Rebolledo. Al desplazarse hasta el lugar, los investigadores hallaron el dispositivo arrancado y oculto entre la maleza.

La Guardia Civil ha logrado establecer un patrón delictivo en la conducta de la detenida y su cómplice. La mujer utilizaba su vehículo particular para desplazarse a diferentes polígonos industriales, donde seleccionaba posibles objetivos.

Una vez identificada la mercancía de interés, colocaban un dispositivo de geolocalización en el vehículo de transporte para monitorizar su posición exacta.

Posteriormente, acudían durante la madrugada para cometer el robo, aprovechando el cierre de las empresas y la escasa vigilancia.