Sucesos

La Guardia Civil detiene en Novelda a dos hombres por el robo en una óptica

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo

David Alberola García

Elche |

Los dos arrestados en el interior de la optica en la que robaron en Novelda.
Los dos arrestados en el interior de la optica en la que robaron en Novelda. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres acusados de perpetrar un robo con intimidación en una óptica de la localidad de Novelda.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo, concretamente el día 27.

Según ha explicado la Guardia Civil este martes, los dos detenidos accedieron al establecimiento haciéndose pasar por clientes y mientras uno de ellos fingía necesitar una revisión oftalmológica, con el fin de distraer a la empleada, el otro aprovechaba para sustraer gafas de primeras marcas que cogía de los expositores y guardaba en los bolsillos.

Los delincuentes se apoderaron de gafas valoradas en más de 1.100 euros y su acción quedó grabada por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, incluida la agresión que sufrió una de las trabajadoras del mismo que se dio cuenta del robo iniciándose un violento forcejeó con uno de los asaltantes.

Tras el asalto, la investigación recayó en agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda que en apenas tres días lograron identificar, localizar y detener a los dos hombres, que son vecinos de Novelda.

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