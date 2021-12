"El fútbol debe apostar por la tecnología y más lo que decide si es gol o no"

Gol fantasma de Carrillo en Valencia: “Lo mismo que dije yo en la rueda de prensa de después del partido lo dijo el club en sus canales. ¿Por qué no? No afirmé que el balón entrase o no, sino que se debería haber dedicado más tiempo a esa jugada si había imágenes que ofrecían dudas. En un minuto y diez segundos el árbitro ya quería reanudar el juego. Respetamos a todo el mundo, pero esperamos que esto no nos vuelva a pasar”.

Tecnología de gol: “Por supuesto que se debe apostar por la tecnología y esta herramienta es la principal porque es el gol, lo más importante. Si aspiramos a ser los mejores, no sé si es cuestión de Liga o Copa, pero hay que poner todos los medios”.

Ganar en el Camp Nou: “Hemos empezado a analizar al Barça. Contra el Real Betis tuvo muchas ocasiones que no materializó. Cuenta con jugadores de perfil diferente al de años anteriores, pero que serán top en el futuro. Puntuar en el Camp Nou sería maravilloso para nosotros”.