Fiscalidad, libertad y medios de comunicación centran una jornada en Elche con la colaboración del CEU

Foro Liberal, think tank empresarial del Instituto Juan de Mariana en Alicante, celebrará el próximo 17 de septiembre, con la colaboración de la Universidad CEU Cardenal Herrera, la conferencia “Fiscalidad, libertad y medios de comunicación: los retos de una sociedad en transformación”, un encuentro orientado a analizar cómo el marco fiscal, los incentivos económicos y los medios de comunicación influyen en las decisiones de ciudadanos, profesionales, empresas e instituciones.

La jornada tendrá lugar de 17:30 a 19:30 horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, en la calle La Fira, 14, y contará con la participación de Marc Urgell, abogado fiscalista y empresario, y Joel Picón, periodista y director-editor de La Veu Lliure. La asistencia está abierta a empresarios, directivos, profesionales, estudiantes universitarios y personas interesadas en economía, fiscalidad, comunicación y libertad económica, previa inscripción a través de foroliberal.es.

El encuentro está organizado por Foro Liberal y el Instituto Juan de Mariana, con el apoyo de Spicy4tuna, Abast Legal y La Veu Lliure, y la colaboración de la Universidad CEU Cardenal Herrera, el Ilustre Colegio de Abogados de Elche y Students For Liberty. En este contexto, la participación del CEU contribuye, según su vicerrector, Álvaro Antón, “a acercar al ámbito universitario un debate situado en la confluencia entre Derecho, empresa, economía y comunicación”.

Uno de los ejes de la jornada será el impacto de la fiscalidad sobre la actividad económica. La conferencia abordará cómo los sistemas fiscales y regulatorios modifican los incentivos de empresarios, inversores, profesionales y ciudadanos, y cómo ese marco puede influir en decisiones relacionadas con el ahorro, la inversión, el emprendimiento o la localización de proyectos.

El segundo bloque se centrará en la relación entre información, opinión pública y medios de comunicación. Joel Picón analizará cómo los medios seleccionan, interpretan y transmiten la información, y de qué manera los marcos narrativos condicionan la percepción social de cuestiones económicas, fiscales y políticas.

Según los organizadores, la jornada conectará así dos dimensiones estrechamente relacionadas: por un lado, las decisiones que ciudadanos, empresas e instituciones adoptan dentro de un determinado marco fiscal y regulatorio; por otro, la forma en que esas decisiones y sus consecuencias son explicadas, discutidas e interpretadas públicamente. En un contexto marcado por la velocidad informativa y la polarización, el encuentro plantea la necesidad de comprender mejor cómo se forman los relatos sobre la economía, la fiscalidad y la libertad.