El fin de semana llega con previsión de lluvia a Elche, Crevillent y Santa Pola

La previsión meteorológica apunta a que los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó van a vivir un fin de semana con un sábado nuboso, pero probablemente sin lluvia, y un domingo en el que sí se esperan precipitaciones y frío.

Esa situación de inestabilidad meteorológica se mantendrá en la primera mitad de la próxima semana, hasta el miércoles.

Tanto sábado como domingo el viento va a soplar moderado, con rachas que pueden llegar a alcanzar los 50 kilómetros por hora en zonas del litoral.

Además, el termómetro va a descender un poco, situándose mañana sábado en valores máximos de 17 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola, mientras que el domingo se situará en 16.

Un viernes con nubosidad en aumento

Para este viernes se espera una jornada con llegada de intervalos de nubosidad y en el que no se puede descartar que se registre alguna lluvia, que en caso de llegar será de carácter débil.

El termómetro va a rondar los 17 grados en los tres municipios de la comarca.