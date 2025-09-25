El Ferrero Challenger reunirá en Villena a más de setenta tenistas

Villena acoge desde este domingo 28 de septiembre el Alicante Ferrero Challenger. Más de setenta tenistas profesionales participarán hasta el 5 de octubre en el torneo que se disputará en las instalaciones de Ferrero Tennis Academy. Pablo Carreño, Albert Ramos o Jan-Lennard Struff son algunos de los nombres que participarán en el evento en la capital de la comarca del Alto Vinalopó.

El Alicante Ferrero Challenger vive su octava edición y este año repartirá un total de 143.000 euros en premios. Es un torneo que ha servido como escaparate para los mejores tenistas del mundo a día de hoy. De hecho, en 2019 se vieron las caras por primera vez Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ahora son las dos grandes figuras del ránking ATP.

El torneo arrancará este domingo a las 10:30 horas con una jornada de puertas abiertas. A partir del lunes 29 el acceso será mediante entrada, con precios que oscilan entre los 15 y 22 euros en las finales. Los partidos se disputarán en horario de mañana y tarde para facilitar la asistencia. Las finales tendrán lugar el sábado 4 de octubre a las 12:30 horas y el domingo 5 de octubre a las 11:00 horas.

Otro de los grandes atractivos del Ferrero Challenger será la presencia del estadounidense Darwin Blanch, joven promesa de 18 años que ha sido confirmado para disputar el torneo gracias a una invitación. El norteamericano está realizando una gran temporada, con victorias ante jugadores del top 120 ATP.

Todos los partidos serán retransmitidos en Tennis Channel Spain y Challenger TV, mientras que a partir de cuartos de final se emitirán también en Eurosport y Movistar+, y desde semifinales en TVE.