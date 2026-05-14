Febas: "Me debo al Elche, no tengo nada con nadie"

Aleix Febas, una de las voces autorizadas del vestuario, ha tomado la palabra en uno de los momentos más delicados de la temporada para el Elche. El conjunto franjiverde, tras la derrota en La Cartuja, necesita el triunfo ante el Getafe. Si gana los dos partidos que restan, el cuadro de Eder Sarabia se mantendrá en Primera.

Febas no podrá estar este domingo por sanción. "Dependemos de nosotros y eso es lo bueno", ha recalcado. Eso sí, ha dejado claro que "si no se le gana al Getafe, no hay cuentas que vagan". El mediocentro catalán ha lamentado que le "duele en el alma" no poder estar disponible en el encuentro ante el Getafe.

El ilerdense confía en recuperar la mejor versión del Elche, coincidiendo con el regreso al Martínez Valero. "En los malos momentos es donde se ve a las aficiones y aquí no hay ningún reproche", ha puesto en valor. La parroquia franjiverde prepara un gran recibimiento a sus equipo para arroparle antes del vital encuentro ante los de José Bordalás.

Cuestionado sobre los errores arbitrales que han perjudicado al Elche en algunos partidos de Liga, Febas ha sido tajante: "Las decisiones grises siempre han salido en contra y hay otros equipos que han tenido más suerte en ese aspecto".

Futuro incierto

Aleix Febas acaba contrato el próximo 30 de junio y aún se desconoce su futuro. Ha sido uno de los jugadores más destacados del Elche. El club franjiverde quiere renovarle para que siga vinculado a la entidad del Martínez Valero. El centrocampista ha sido claro: "Me debo al Elche, no tengo nada con nadie".

En los últimos meses se le ha vinculado a otros clubes. Por ejemplo, al RCD Espanyol. Febas ha desmentido los rumores y ha incidido en que "por respeto al Elche" no tomará una decisión hasta final de curso.