"Estos dos goles sirven para demostrar que estoy para pelear la competencia"

Resumen del partido: “Conocemos este tipo de partidos, que son complicados como se vio. El Leioa nos apretó con la gente, con el campo que estaba difícil. Es una buena victoria para conseguir la victoria”.

Reivindicarse: “Cuando llega un entrenador se renuevan las ilusiones. No sólo yo, sino que los chicos lo han hecho bien y la competencia debe ser bienvenida”.

Confianza: “Los goles siempre son confianza para los delanteros. Más allá de que sean en la Copa o en la Liga, más allá de que no me tocara jugar muchos minutos. Completar el encuentro me sirvió de la parte física y de la confianza por los dos goles”.

Ideas de Francisco: “No ha habido muchos días de trabajo y es difícil ver su impronta. Ya le vamos conociendo, aunque el partido en Leioa fue atípico por cómo estaba el campo. Era clave jugar simple y con intensidad; por momentos se dio y otras veces no. Terminamos cansados, pero contentos”.

Dos delanteros: “Uno tiene que estar preparado para lo que toque, ya sea jugar con uno, dos o tres puntas. Siempre se tiene que estar disponible y demostrar que se tienen ganas. Lo de este partido sirvió para tomar confianza. Hay una dura competencia arriba y la vamos a pelear”.

Cambio de rol: “Ojalá, uno quiere jugar todos los minutos y trabaja para eso. Tenemos una muy buena plantilla y los delanteros son muy buenos. La competencia será dura y esto sirve para demostrar que estoy ahí y que voy a pelearla”.