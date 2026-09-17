Empresa y solidaridad se dan cita hoy en el Convento de las Clarisas de Elche

El Convento de las Clarisas de Elche acoge hoy una Jornada Empresarial y Solidaria que nace con el objetivo de acercar al tejido empresarial ilicitano el proyecto de ampliación y rehabilitación que se está desarrollando en este emblemático espacio, al tiempo que se pone en valor la labor que realiza la comunidad de las Clarisas.

La iniciativa está impulsada por AESEC, JOVEMPA Elche y Comarca, BNI, Grupo Gersan Construcciones, Lions Club Elche y Club GELX Gimnasia Artística, contando además con la colaboración y el apoyo de numerosas empresas que han querido sumarse como patrocinadoras.

Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el estado y evolución de las obras. El encuentro permitirá también compartir un espacio de convivencia y networking entre empresarios, profesionales y representantes de diferentes entidades de Elche y comarca. Esta jornada busca dar visibilidad y apoyo a las Clarisas y contribuir a un proyecto de importante valor histórico, patrimonial y social para la ciudad de Elche.

Desde las entidades organizadoras se ha querido destacar especialmente la respuesta del tejido empresarial, agradeciendo a todas las empresas patrocinadoras y colaboradores su implicación y disposición para aportar su granito de arena a esta iniciativa.

Este encuentro representa también una forma de demostrar que el tejido empresarial puede desempeñar un papel activo en iniciativas que revierten positivamente en la sociedad, generando espacios donde las relaciones empresariales, la colaboración y la solidaridad vayan de la mano.

La jornada finalizará con un momento de convivencia y networking entre los asistentes, reforzando el carácter cercano de una iniciativa que pretende unir empresa, patrimonio y solidaridad en torno al Convento de las Clarisas de Elche.