El Eldense es el mejor local de toda la Primera RFEF

El Eldense se reencontró con la victoria tras dos derrotas consecutivas. El equipo azulgrana goleó por 4-1 al Gimnàstic de Tarragona para poner tierra de por medio con el sexto clasificado. El líder, el Sabadell, continúa a seis puntos. Ahora a los de Elda les toca visitar al Atlético Sanluqueño, que apura sus opciones de engancharse a la pelea por la salvación.

El Deportivo ya es el mejor equipo como local de Primera RFEF, incluyendo al grupo I. Solo ha cedido una derrota, ante el Antequera en noviembre, y ha sumado 33 puntos de 42 posibles en el Nuevo Pepico Amat. El cuadro de Claudio Barragán se agarra al rendimiento en casa ante los discretos resultados a domicilio.

Juventud Torremolinos, Murcia y Alcorcón son los otros tres equipos que han conseguido sumar en el Nuevo Pepico Amat. Ante el Nàstic, después de dos derrotas consecutivas ante Hércules y Villarreal 'B', el Eldense no dio opción al conjunto catalán. Le puso la puntilla a Cristóbal Parralo, destituido tras la derrota.

En el grupo II, Sabadell y Algeciras son los dos equipos que más han sumado en casa tras el Eldense. En el grupo I, Mérida y Barakaldo son los mejores locales con 30 puntos en 14 partidos. Es decir, suman tres puntos menos que el conjunto azulgrana. El Tenerife de Álvaro Cervera, con pie y medio en Segunda, también tiene peores registros en casa que los de Elda.

En el Eldense son conscientes de que la pelea por el ascenso directo pasa por dar un paso adelante lejos del Nuevo Pepico Amat. A priori, el calendario ahora es más asequible fuera de casa. Toca medirse a rivales de la parte baja: Atlético Sanluqueño, Betis 'B', Sevilla Atlético, Tarazona...

Por Elda pasarán rivales directos como el Atlético Madrileño, el Europa o el Cartagena. Con el playoff bastante consolidado, el objetivo del Eldense es fallar lo menos posible para seguir apretando al Sabadell.