El Eldense se abona a las goleadas y recorta dos puntos al líder

El Eldense sigue demostrando que no le afectaron las dos derrotas consecutivas ante Hércules y Villarreal 'B'. El equipo azulgrana se ha abonado a las goleadas y, tras el 4-1 al Nàstic, repitió marcador a domicilio ante el Atlético Sanluqueño. Los de Claudio Barragán mantienen la estela de Europa y Atlético Madrileño. Le recorta dos puntos al Sabadell, líder del grupo.

Los de Elda tienen al primer clasificado a 'solo' cuatro puntos de distancia. Además, el 'goal-average particular les favorece. El segundo y el tercer clasificado (Atlético Madrileño y Europa) tienen que pasar por el Nuevo Pepico Amat en el tramo decisivo de campeonato.

El Eldense solventó la papeleta en Sanlúcar de Barrameda ante un rival combativo que se resiste al descenso. Los andaluces generaron peligro en el primer acto, pero la efectividad de los de Barragán acabó decidiendo el choque. Fidel estuvo estelar y repartió dos asistencias en el primer período.

Con el playoff muy encarrilado, el objetivo del Eldense pasa por seguir metiéndole presión al Sabadell. El calendario a domicilio, a priori, es más liviano en este tramo final. Entre otros, habrá que visitar a los filiales de Betis y Sevilla. También a Tarazona y Murcia, conjuntos que ahora mismo intentan alejarse del descenso.

La próxima cita para los azulgranas será en el Nuevo Pepico Amat ante el Ibiza. Los isleños, a cuatro puntos del playoff, quieren pelear la promoción. Sin embargo, sufrieron un grave tropiezo en Can Mises contra el Marbella que les dificulta el objetivo.