Elda sanciona a una empresa reincidente en la colocación de carteles publicitarios en fachadas y mobiliario

El Ayuntamiento de Elda ha sancionado por segunda vez a una empresa por la colocación de carteles publicitarios en fachadas de edificios, mobiliario urbano y otros bienes públicos y privados de la localidad.

En virtud de la Ordenanza Reguladora del Civismo y la Convivencia que está vigente en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó la cuantía de la sanción podrá alcanza los 750 euros.

La mercantil sancionada se dedica a la compra y venta de antigüedades y, según ha explicado el Ayuntamiento eldense, ha vuelto a ser multada tras hacer “caso omiso” a los requerimientos realizados a través de la concejalía de Turismo para que no colocase publicidad en los espacios prohibidos.

La citada ordenanza municipal fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento en enero del pasado año y, en lo referido a ese aspecto relacionado con carteles publicitarios, su objetivo es poner fin a una práctica que, además de estar prohibida por la normativa municipal, “supone una evidente degradación visual del espacio urbano que afecta a los vecinos y las vecinas de Elda y también daña la calidad de las visitas turísticas a la ciudad”.

Según ha informado el Ayuntamiento de Elda por medio de un comunicado, desde la entrada en vigor de la ordenanza, “la mayoría de los carteles han desaparecido, aunque alguna empresa, como la ahora sancionada, ha vuelto a colocarlos”.

Las zonas más afectadas por esa práctica ilegal se ubican junto a edificios y lugares de atractivo turístico e interés cultural, como el Teatro Castelar, la Casa de las Beltranas, el Museo del Calzado, la Iglesia de Santa Ana, la Plaza Mayor o la calle Juan Carlos I, entre otros puntos, "generando un impacto visual deplorable".