Elda proyecta la renovación del área de juegos infantiles del parque anexo a la plaza de la Hispanidad

Con una inversión prevista de 250.000 euros, el Ayuntamiento de Elda ha promovido la renovación del área de juegos infantiles del parque anexo a la plaza de la Hispanidad.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto contempla la modernización de cuatro áreas de juegos infantiles diferenciadas por usos y edades, situadas entre la calle Cuba y la recién remodelada avenida Filipinas. Entre las principales novedades, está la instalación de una tirolina, que se sumará a los nuevos elementos lúdicos diseñados para ofrecer espacios modernos, seguros y divertidos.

Se van a instalar quince juegos infantiles, alguno de ellos accesibles para poder ser utilizados por niños y niñas con movilidad reducida.

La intervención, que está incluida en el plan ‘Elda para ti’, incluye la mejora del mobiliario urbano de la zona y el mantenimiento de los alcorques y zonas ajardinadas.

"Queremos una ciudad donde la infancia gane terreno al asfalto", ha afirmado Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que ha añadido que "y por eso esta actuación es una inversión en calidad de vida y en el futuro de nuestros barrios, contribuyendo a la revitalización estética y social de todo el entorno de la plaza de la Hispanidad".