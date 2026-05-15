Elda adjudica las obras del aparcamiento público en la antigua fábrica de Emérito Maestre con capacidad para 160 vehículos

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Inversiones y Espacio Público, ha adjudicado las obras del aparcamiento que se ubicará en el solar de la antigua fábrica de Emérito Maestre. Los trabajos, que comenzarán en los próximos días, cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses y crearánun área de estacionamiento público y gratuito con capacidad para 160 vehículos.

Esta inversión, incluida en el plan ‘Elda parte de ti’, va a permitir urbanizar un terreno de más de 6.000 metros cuadrados de extensión que contará con viales para el paso de los vehículos, zonas verdes con 68 ejemplares de arbolado y plantas arbustivas con sistema de riego por goteo, alumbrado general tipo LED en toda la superficie del parking para una iluminación nocturna de calidad más eficiente y sostenible, así como la instalación de pavimento drenante que garantice la evacuación del agua los días de lluvia.

Además, durante los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 1.185.621 euros, también se realizará la preinstalación para la posterior implantación de puntos de carga eléctrica, red de comunicaciones y red de suministro contra incendios para garantizar la seguridad de todos los usuarios y usuarias de este aparcamiento

El nuevo aparcamiento contará con entradas y salidas tanto en la calle Ópalo como en la calle Juan de Austria, y formará una infraestructura que permita aliviar el estacionamiento en el entorno del centro histórico, ya que se van a crear más plazas de las que se perderán con la reurbanización de la iglesia de Santa Ana y alrededores.

Cabe recordar que, durante el proceso de licitación de las obras, desde la Concejalía de Inversiones y Espacio Público se habilitó este solar de manera provisional para dar cabida a cerca de 90 vehículos, por lo que ha supuesto una alternativa de estacionamiento de proximidad durante el transcurso de las obras realizadas en el casco antiguo de la ciudad que se encuentran en su fase final.