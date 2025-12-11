El Elche vuelve a Son Moix: allí llegó el primer triunfo a domicilio en la 22-23

El Elche regresa este sábado a Son Moix con la intención de estrenar su casillero de triunfos lejos del Martínez Valero. Tras liberarse con la victoria frente al Girona y poner tierra de por medio con la zona de descenso, el cuadro de Eder Sarabia quiere poner fin a la mala racha a domicilio.

En la última etapa de los franjiverdes en Primera, en la temporada 2022-2023, en Son Moix llegó la primera victoria fuera de casa. Fue en marzo, con Pablo Machón en el banquillo y el Elche desahuciado en la última posición de la tabla. El Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, sucumbió ante el conjunto ilicitano en la jornada 24. Lucas Boyé fue el autor del único gol del duelo.

La situación esta temporada es diametralmente opuesta. El Elche es una de las revelaciones y se sitúa en novena posición, con siete puntos de colchón sobre el descenso. El triunfo lejos del Martínez Valero estuvo muy cerca de llegar en Sevilla. Además, ha habido grandes actuaciones a domicilio. Sin ir más lejos, en Montjuic o el Metropolitano.

El Mallorca llega a la cita en Son Moix bastante más exigido que el Elche. Al filo del descenso, podría empezar el encuentro incluso en zona roja si el Girona hace los deberes en el campo de la Real Sociedad. Los baleares llegarán al partido tras cosechar un empate insuficiente en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo.

El Elche tiene dos partidos ligueros por delante antes de cerrar el año. Mallorca y Rayo Vallecano esperan a los de Sarabia, además del duelo copero de dieciseisavos de final en Ipurúa ante el Eibar.