Elche: Sarabia, sancionado con cuatro partidos

A Eder Sarabia le han caído cuatro partidos de sanción por los insultos a los colegiados recogidos en el acta arbitral de Isidro Díaz de Mera tras el encuentro en La Cartuja. "Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta", les habría espetado el preparador del Elche en el túnel de vestuarios tras el duelo ante el Real Betis.

De esta manera, el bilbaíno no podrá dirigir desde el banquillo a su equipo en las dos últimas jornadas. Un contratiempo más para un Elche que necesita vencer al Getafe para llegar con opciones de salvación al último choque liguero en Montilivi contra el Girona.

Sarabia se exponía a una sanción de entre cuatro y doce partidos. Le ha caído la mínima posible a tenor de lo que recoge el reglamento. No será la primera vez esta temporada que el técnico vasco vea un partido desde la cabina por una expulsión.

El Elche también pierde a Leo Petrot y Aleix Febas para la 'final' ante el Getafe. El francés vio la roja directa en La Cartuja por una entrada a destiempo sobre Antony, mientras que el ilerdense vio la amarilla y estaba apercibido.